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Güncel

Antalya'da kol ve bacak kısmı olmayan ceset bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde denizde kol ve bacakları ile baş kısmı olmayan ceset bulundu.

AA21 Haziran 2024 Cuma 16:25 - Güncelleme:
Antalya'da kol ve bacak kısmı olmayan ceset bulundu
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Fener Mahallesi Baba Burnu mevkisinde balık tutan kişi, yüzmek için denize girdiğinde yapay şelalenin denize döküldüğü noktada ceset olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekipleri sevk edildi.

Ekipler kol ve bacakları ile baş kısmı bulunmayan cesedi bota alarak Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi.

Yaklaşık 4 aydır denizde olduğu değerlendirilen ceset, incelemenin ardından kimlik tespiti ve otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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