Antalya'da korkunç olay! Define ararken canında oldular

Kepez ilçesi Kızıllı Mahallesi'nde bulunan ormanlık alan içerisinde 12.30 sıralarında meydana gelen olayda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen kuyuda 2 kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Döşemealtı ve Hürriyet İtfaiye İstasyonu'ndan kurtarma ekibinin yanı sıra 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Verilen konuma gelen ekipler fark edilmemesi için çevresi otlarla kamufle edilmiş ve define aramak amacıyla kazılmış kuyunun kenarında isminin Selahattin olduğu öğrenilen bir kişiyi yarı baygın şekilde buldu. Çevresinde kazı işlemi için kullanılan çeşitli aletler bulunan kuyuya ip yardımıyla inen itfaiye ekipleri biri yaklaşık 5 metre derinlikte, diğeri ise yaklaşık 25 metrelik dip noktada 2 kişiye ulaştı.

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

İtfaiye ekipleri tarafından halatlı düzenek yardımıyla kuyudan çıkartılan ve isimlerinin Zekeriya Taşdemir ile Emirkan Kezgin olduğu öğrenilen 2 kişiye 112 Acil Sağlık ekipleri uzun süre kalp masajı yapıldı. Sağlık durumları kritik olan 2 şahıs ambulanslarla hastaneye kaldırılırken Zekeriya Taşdemir'in ardından Emirkan Kezgin'den de kötü haber geldi. Kezgin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Emirken Kezgin'in olay yerine gelen ağabeyinin 112 sağlık ekiplerinin hayatta tutmak için büyük mücadele verdiği kardeşinin yanına diz çökerek, "Kaç kere dedim uğraşmayın bu işlerle diye" sözleri yürekleri dağlamıştı.

DEFİNE İÇİN KAZILAN KUYUDA JENERATÖR ÇALIŞTIRMIŞLAR

AFAD ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kuyu içerisinde yoğun miktarda karbonmonoksit olduğu belirlenirken, itfaiye ekipleri de kuyu içerisinde bir adet jeneratör tespit etti. Define aramak için kazdıkları kuyu içerisinde yeterli havalandırma olmadan jeneratörü çalıştırdığı öğrenilen 2 kişinin çıkan duman neticesinde çukur içerisinde biriken karbonmonoksit gazından zehirlendikleri değerlendiriliyor.