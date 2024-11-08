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Antalya'da korkutan patlama: 2 işçi yaralandı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde belediye çalışanlarının bir binanın bodrum katında ilaçlama yaptığı sırada meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı.

AA8 Kasım 2024 Cuma 12:11 - Güncelleme:
Antalya'da korkutan patlama: 2 işçi yaralandı
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Antalya Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadele ekibi, Atatürk Mahallesi'ndeki bir apartmanın bodrum katında ilaçlama yaptığı sırada patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan 2 çalışan, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Binadaki iş yerlerinin zemininde patlama nedeniyle çatlaklar meydana geldi.

AFAD ekipleri, cihazla yaptıkları ölçümlerde, olay yeri ve çevresinde herhangi olumsuzluk olmadığını tespit etti.

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