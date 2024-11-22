Antalya'da meydana gelen selde mahsur kalan 403 kişi AFAD tarafından tahliye edildi

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Antalya ilimiz için yapılan turuncu yağış uyarısı sonrasında ekiplerimizin bölgedeki çalışmaları aralıksız devam ediyor. Antalya genelinde 403 vatandaşımız mahsur kaldığı bölgelerden tahliye edildi" denildi.

İl genelinde toplam 89 ihbarın alındığını açıklayan AFAD, "Tüm ihbarlara hızla müdahale edilmektedir. Antalya ilimizde aşırı yağışlarla mücadele kapsamında 2 bin 389 personel, 692 araç, 155 iş makinesi, 6 bot, 71 motopomp ve 40 dalgıç pompa görevlendirilmiştir. Yağışların yarın öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir" ifadelerini kullandı.