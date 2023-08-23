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Antalya'da minibüs şarampole yuvarlandı! 9 yaralı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 9 kişi yaralandı.

23 Ağustos 2023 Çarşamba 21:43 - Güncelleme:
Antalya'da minibüs şarampole yuvarlandı! 9 yaralı
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Ömer Gündoğmuş (35) idaresindeki 07 FS 787 plakalı minibüs, Özdemir Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.

Kazada yaralanan sürücü Ömer Gündoğmuş, Emine S. (15), Rabia S. (14), Salih S. (11), Ali İbrahim S. (8), Fırat G. (12), Hasret G. (13), Serkan G. (11) ve Mehmet G. (17) Elmalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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