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Antalya'da motosiklet kazası

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile ehliyetsiz ve kasksız kuryenin kullandığı motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü, başını otomobilin camına çarparak ağır yaralandı.

IHA13 Mart 2023 Pazartesi 12:38 - Güncelleme:
Antalya'da motosiklet kazası
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Kaza, Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir işyerinde kurye olarak çalışan Murat Ş.'in kullandığı 07 AZK 579 plakalı motosikletle Ali Çelik'in kullandığı 07 LRY 15 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, başını otomobilin camına vuran ve kaskı bulunmayan motosiklet sürücüsü Murat Ş. ağır yaralandı. Yaralı, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE 16 BİN 816 TL CEZA

Kazada yaralanan sürücü belgesinin olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmak ve kask takmamak suçlarından 8 bin 626 TL, motosiklet sahibine de sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandırmaktan 8 bin 190 TL olmak üzere toplam 16 bin 816 TL para cezası uygulandı.

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