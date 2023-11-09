Antalya'da narkotik operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik Muratpaşa ilçesi Yeşildere ve Doğuyaka mahallelerinde eş zamanlı operasyon başlattı.
Narkotik, Özel Harekat, TEM, KOM, Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı 100'den fazla polisin katıldığı operasyonda, belirlenen adreslere baskın yapıldı.
Polis ekipleri, baskında silah, mermi, para ve bir miktar uyuşturucu ele geçirirken 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Havadan da kontrol ve denetimlerin sağlandığı operasyon sürüyor.