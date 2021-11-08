Antalya'da NATO tatbikatı

AA 8 Kasım 2021 Pazartesi 14:12 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 14:29

"NATO Toxic Trip-2021" tatbikatı ile NATO ve Barış İçin Ortaklık üyesi ülkelerinin hava kuvvetleri ve sağlık ile Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) savunma unsurlarının birlikte çalışabilirliği geliştirilerek askeri iş birliğine katkı sağlanması amaçlanıyor.

NATO KBRN Mükemmeliyet Merkezi temsilcilerinin de görev yaptığı tatbikatta, Türkiye'den Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı unsurları yer alıyor.

Tatbikatın bilgilendirme toplantısına katılan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, tatbikatla ilgili çalışmaları yerinde inceleyerek komutanlardan bilgi aldı.

Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Belçika, ABD, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Fransa, Güney Kore, Hollanda, İngiltere, İspanya, İtalya, Katar, Romanya ve Sırbistan'ın katıldığı "NATO Toxic Trip-2021", 12 Kasım'a kadar sürecek.