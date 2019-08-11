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Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

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Mavikent Mahallesi Karaöz mevkisindeki ormanlık alanın iki ayrı bölgesinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangınlardan birinin kontrol altına alındığı, diğerini söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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