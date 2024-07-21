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Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Serik ilçesinde otluk alanda çıkan ve daha sonra seralar ile ormana sıçrayan yangın söndürüldü.

AA21 Temmuz 2024 Pazar 11:15 - Güncelleme:
Antalya'da orman yangını
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Yeşilyurt Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayılarak ormana ve seralara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Serik Grup Amirliği ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin 5 itfaiye aracı ve 2 arazözle müdahalesi sonucu yaklaşık 2 saatte söndürüldü.

Mahalle sakinleri de ilaçlama motorları ve hortumlarla su sıkarak söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangın nedeniyle yaklaşık 10 dönüm ormanlık ve otluk alan, zeytin ağaçları, saman balyaları ile 10 sera zarar gördü.

  • Yangın söndürüldü
  • Serik yangını
  • Antalya otluk yangın

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