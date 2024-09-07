İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Eylül 2024 Cumartesi / 4 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9818
  • EURO
    37,7251
  • ALTIN
    2728.39
  • BIST100
    9771.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Antalya'da orman yangını: Hava araçları yönlendirildi
Güncel

Antalya'da orman yangını: Hava araçları yönlendirildi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı. Kara ulaşımının güç olduğu yangın bölgesine hava araçları yönlendirildi.

DHA7 Eylül 2024 Cumartesi 14:46 - Güncelleme:
Antalya'da orman yangını: Hava araçları yönlendirildi
ABONE OL

Kumluca'ya bağlı yaklaşık 1600 rakımlı Kuzca Mahallesi Ayıbeleni mevkiindeki ormandan sabah saatlerinde duman yükseldiğini görenler 177 Orman Yangını İhbar Hattı'ndan yardım istedi. Kara ulaşımının güç olduğu bölgeye ilk etapta yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Helikopterin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı ancak saat 10.00 sıralarında rüzgarın hızını arttırmasıyla yeniden alevlenen yangın yayılmaya başladı. Karadan müdahalenin güçlükle yapılabildiği yangın bölgesine 1 helikopter ve 2 uçak sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangının gece etkili olan yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu çıktığı, sabah saatlerinde de yayıldığı tahmin ediliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.