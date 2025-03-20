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  • Antalya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
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Antalya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Antalya'nın Kepez ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA20 Mart 2025 Perşembe 15:26 - Güncelleme:
Antalya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
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O.E'nin kullandığı 07 BBB 15 plakalı otomobil, Antalya Kuzey Çevreyolu'nda aynı yönde seyreden Y.B. idaresindeki 07 CAC 690 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, otomobilin sürücüsü O.E'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekibince araçtan çıkarılan O.E'nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ile yanında bulunan M.Ü. ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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