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  • Antalya'da otomobil ve iki motosikletin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti
Güncel

Antalya'da otomobil ve iki motosikletin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir otomobil ve iki motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

AA26 Mayıs 2024 Pazar 01:37 - Güncelleme:
Antalya'da otomobil ve iki motosikletin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti
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Karşıyaka Mahallesi Camikırığı Caddesi'nde seyreden S.A'nın kullandığı 07 EBU 15 plakalı otomobil, önce aynı istikamete giden sürücüsü henüz belirlenemeyen plakasız motosikletle çarpıştı.

Daha sonra yine sürücüsünün kimlik bilgilerine ulaşılamayan 07 MA 9980 plakalı motosikletle çarpışan otomobil, park halindeki 07 V 2313 plakalı kamyonete çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde bir kazazedenin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada, otomobilin sürücüsü ve 3 kişi yaralandı.

Yaralılar kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan motosiklette oldukları belirlenen 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince kazada hayatını kaybeden ve yaralananların kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

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