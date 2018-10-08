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Antalya'da otomobilin yayalara çarpması güvenlik kamerasına yansıdı

Manavgat ilçesinde, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve 2 kızı, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne ve 2 kızı yaralandı.

Mehmet Karadelme'nin kullandığı 07 GY 493 plakalı otomobil, Hasan Fehmi Boztepe Caddesi Emniyet Müdürlüğü karşındaki yaya geçidinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Nurgül Aksoy (43) ile kızları 6 yaşındaki Ceren ve 9 yaşındaki Şehrinaz Aksoy'a çarptı.

Yaralanan anne Manavgat Devlet Hastanesine, Şehrinaz ve Ceren Aksoy özel hastaneye kaldırıldı. Ceren Aksoy ilk müdahalenin ardından Antalya'ya sevk edildi.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde, aralarında çocuk arabalı kadınların da bulunduğu çok sayıda yayanın, yaya geçidinden yolun karşısına geçtiği, birçok aracın yayalara yol verdiği sırada yolun solundan hızla gelen otomobilin yayalara çarptığı görülüyor.

Otomobilin arkasından gelen ambulanstaki sağlık görevlilerinin, yaralılara müdahalede bulunduğu da görüntülerde yer alıyor.

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