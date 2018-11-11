Antalya'da plajlarda yoğunluk

Turizmin başkenti" Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler, plajlarda yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının en yüksek 24, deniz suyu sıcaklığının ise 23 derece ölçüldüğü kentte, Antalyalılar ve turistler hafta sonunu güneşli havanın keyfini çıkararak geçiriyor.

Yerli ve yabancı turistler ile bazı kent sakinleri, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denize girdi. Denize girmeyenler ise sahil kenarında kitap okudu, bazıları çocuklarıyla kumsalda oynadı.

Parkların da dolu olduğu gözlenen Konyaaltı varyantında bazı kişiler yamaç paraşütü ile uçuş keyfi yaşadı.