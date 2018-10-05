Antalya'da pompalı tüfekli genç operasyonla yakalandı

Edinilen bilgiye göre, dün saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 679 Sokak'ta 38 yaşındaki T.B., biriyle tartışan 63 yaşındaki babası N.B.'den polise gidip şikayetçi olmasını istedi. Ancak bunu dikkate almayan babasına öfkelenen T.B., bir süre alkol aldıktan sonra evde bulunan pompalı tüfeği alıp, babasının tartıştığı kişinin yanına gitmek istedi. Şahıs, babası izin vermeyince pompalı tüfeği alıp balkona çıkarak bağırmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri çevre güvenliği alıp beklemeye başladı. Bir süre sonra tüfekle sokağa çıkan T.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

T.B. sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.