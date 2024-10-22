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  • Antalya'da ''Şafak 07 Huzur'' operasyonu: 22 gözaltı
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Antalya'da ''Şafak 07 Huzur'' operasyonu: 22 gözaltı

Antalya'da 3 mahallede eş zamanlı yapılan 'Şafak 07 Huzur' operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı.

AA22 Ekim 2024 Salı 19:27 - Güncelleme:
Antalya'da ''Şafak 07 Huzur'' operasyonu: 22 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince huzur ve güvenliğin devamının sağlanması amacıyla Zeytinköy bölgesinde Yeşildere, Gebizli ve Kızılarık mahallelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

72 ekip, 425 personel, 1 helikopter, 10 özel harekat unsuru ve 3 dron desteğiyle 70 adrese düzenlenen operasyonda 11 pompalı tüfek, 6 tabanca, 106 tabanca fişeği, 128 tüfek kartuşu, farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar nakit para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 22 şüpheli gözaltına alındı.

  • Antalya Operasyon
  • Gözaltılar
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