Antalya'da ''Şafak 07 Huzur'' operasyonu: 22 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince huzur ve güvenliğin devamının sağlanması amacıyla Zeytinköy bölgesinde Yeşildere, Gebizli ve Kızılarık mahallelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

72 ekip, 425 personel, 1 helikopter, 10 özel harekat unsuru ve 3 dron desteğiyle 70 adrese düzenlenen operasyonda 11 pompalı tüfek, 6 tabanca, 106 tabanca fişeği, 128 tüfek kartuşu, farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar nakit para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 22 şüpheli gözaltına alındı.