İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ağustos 2025 Cumartesi / 29 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1434
  • EURO
    48,335
  • ALTIN
    4443.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Antalya'da şafak operasyonu: Adeta cephanelik çıktı
Güncel

Antalya'da şafak operasyonu: Adeta cephanelik çıktı

Antalya'da helikopter ve dron destekli 75 ekip ve 239 personelin katılımıyla 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, 1 kesici alet, 1 tabanca lazeri, 32 kartuş, 154 tabanca fişeği, 225 kuru sıkı tabanca fişeği ve bir miktar narkotik madde ele geçirildi.

IHA23 Ağustos 2025 Cumartesi 09:29 - Güncelleme:
Antalya'da şafak operasyonu: Adeta cephanelik çıktı
ABONE OL

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 30 adrese eş zamanlı düzenlediği "ŞAFAK-07 HUZUR-4" operasyonunda çok sayıda ruhsatsız silah, mühimmat ve narkotik madde ele geçirilirken 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince Muratpaşa ilçesinde helikopter ve dron destekli 75 ekip ve 239 personelin katılımıyla 30 adrese eş zamanlı "ŞAFAK-07 HUZUR-4" operasyonu gerçekleştirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, 1 kesici alet, 1 tabanca lazeri, 32 kartuş, 154 tabanca fişeği, 225 kuru sıkı tabanca fişeği ve bir miktar narkotik madde ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 10 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT şoföründen yaşlı vatandaşa büyük ayıp! Pes dedirten olay

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.