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Antalya'da sahte avukat yakalandı

Antalya'da sahte avukat kimliği ile avukatlık ofisi açıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, İstanbul ve Antalya’da vatandaşların suç duyuruları üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sahte belgelerle avukatlık yaptığı öne sürülen M.Ö'yü adliye yakınında gözaltına aldı.
 
M.Ö'nün avukatlık ofisi olarak kullandığı Muratpaşa ilçesi Tarım Mahallesi'ndeki iş yerinde adına düzenlenmiş sahte avukat kimlik kartı, nüfus cüzdanı ve sürücü belgesi, avukatlık danışmanlık sözleşmeleri, avukat cübbesi, avukat olduğunu gösteren isimlik, ofisinin duvarlarına asılı avukat cübbesiyle çekilmiş fotoğraflar ve çok sayıda çek ve senet ele geçirildi. Ayrıca bilgisayar, hard disk, 5 bellek, hafıza kartına da el konuldu.
 
M.Ö.’nün kullandığı avukat kimlik kartı, nüfus cüzdanı ve sürücü belgesinin İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukata ait olduğu, avukatın müşteki olarak alınan ifadesinde kendisine 12 yıldır taraf olmadığı çok sayıda davaya ilişkin tebligat geldiğini bildirdiği bilgisine ulaşıldı.
 
Şüphelinin Antalya'da yaşayan Kerim K. isimli bir kişiden gayrimenkul davasını takip etme vaadiyle 20 bin lira aldığı, çok sayıda vatandaştan da icra takibi yapma vaadiyle çek ve senet aldığı tespit edildi.
 
Şüphelinin "dolandırıcılık" suçlamasıyla 12 ayrı aranma kaydığının olduğu ve hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.
 
M.Ö. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
 

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