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Antalya'da sahte içki operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da yılbaşı öncesi düzenlenen sahte içki operasyonunda 18 zanlı yakalandı.

AA27.12.2019  15:43 - Güncelleme: 27.12.2019  15:43

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Vergi Dairesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla sahte içki üretimi yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Antalya merkez, Manavgat ve Serik ilçelerinde 100 personelin katılımıyla 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aramalarda 2 bin 157 şişe çeşitli marka ve ebatlarda sahte içki, 14 litre sahte alkol, 565 litre sahte içki yapmaya yarayan etil alkol, 448 adet sahte içki yapımında kullanılan aroma ve gıda boyası, 2 bin 462 sahte şişe etiketi, 73 sahte TAPDK bandrolü ve 45 boş içki şişesi ele geçirildi.

Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

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