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Antalya'da sahte para ve uyuşturucu baskını: 2 gözaltı

Antalya'da piyasaya sahte para ve uyuşturucu madde sürmeye çalıştığı iddia edilen Türkmenistan uyruklu iki kişi gözaltına alındı. Başka bir otelde konaklayan Türkmenistan uyruklu T.A'nın odasında ise sahte 2 bin 310 lira, 382 dolar, 55 avro, üç pakette uyuşturucu, dijital hassas terazi, özel düzenekli çakmak ve kalem kamera bulundu.

AA06 Kasım 2020 Cuma 17:19 - Güncelleme: 06 Kasım 2020 Cuma 17:19
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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kiriş Mahallesi'ndeki bir marketten sahte parayla alışveriş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Sahte parayla alışverişi yapan Türkmenistan uyruklu B.A'nın aynı mahalledeki bir otelde konakladığı tespit edildi. Şüphelinin odasında yapılan aramada, sahte 400 lira ile 150 dolar ve bir miktar eroin ele geçirildi.

Başka bir otelde konaklayan Türkmenistan uyruklu T.A'nın odasında ise sahte 2 bin 310 lira, 382 dolar, 55 avro, üç pakette uyuşturucu, dijital hassas terazi, özel düzenekli çakmak ve kalem kamera bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerden T.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, B.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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