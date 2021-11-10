Antalya'da sazlık alanda yangın

AA 10 Kasım 2021 Çarşamba 12:14 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 12:14

Kemerağzı Mahallesi'ndeki Yaman Sazlığı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler bölgede etkili olan kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alanda bulunan seralardan bazıları, naylon örtülerinin yanması sonucu zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki bir helikopter de katıldı.

Mahalle sakinleri de kovalarla su taşıyarak ekipleri destek olmaya çalıştı.

Alevlerin daha geniş bir alana ve diğer seralara ulaşmaması için çaba gösteren ekipler yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Alevler evine 10 metre kadar yaklaşan mahalle sakini Mehmet Kemancı, her yıl bölgede yangın çıktığını söyledi.

Samanlara kadar ulaşan alevleri son anda itfaiyenin yardımıyla söndürdüklerini aktaran Kemancı, komşularının seralarının zarar gördüğünü kaydetti.

