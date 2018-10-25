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Antalya'da selin ortasında kalan yolcu minibüsü uçuruma yuvarlandı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen selin ortasında kalan yolcu minibüsü uçuruma yuvarlandı, kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

  • İHA
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Edinilen bilgilere göre kaza, Sugözü Mahallesi Cevizlidere mevkiinde meydana geldi. Sugözü Mahalle Muhtarı Sabri Özdemir’in kullandığı yolcu minibüsü, sağanak yağışın ardından meydana gelen ve yolu kapatan sel sularına kapılarak kontrolden çıktı. Suyun sürüklediği minibüs içinde bulunan Mustafa Gökkurt (70) ile birlikte uçuruma yuvarlandı.
 
ASILI KALDI
 
Kazada sürücü Özdemir, ağaçlarda asıla kalan minibüsten çıkmayı başarırken, yolcu Mustafa Gökkurt, selle birlikte gelen toprak yığının altında kaldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin başlattığı arama kurtarma çalışmaları sonucu Gökkurt’un cansız bedenine ulaşıldı.
 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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