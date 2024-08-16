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Güncel

Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahillere akın etti

Antalya'da etkili olan sıcak hava ve nemden bunalanlar sahillerde ve gölgelik alanlarda yoğunluk oluşturdu.

AA16 Ağustos 2024 Cuma 16:04 - Güncelleme:
Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahillere akın etti
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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, hava sıcaklığının 42, deniz suyu sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 33 olarak kaydedildi.

Sıcak hava ve yüksek nemden bunalan kent sakinleri ile turistler, Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı.

Bazı vatandaşlar kayalıklardan denize atladı, bazıları da gölgede denizi izlemeyi tercih etti.

Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Kentte sıklıkla kullanılan cadde ve sokaklarda ise sakinlik gözlendi.

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