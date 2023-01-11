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Antalya'da hayat felç: Fırtına ve sağanak etkili oluyor

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Oluşan dev dalgalar falezleri dövdü.

IHA11 Ocak 2023 Çarşamba 12:12 - Güncelleme:
Antalya'da hayat felç: Fırtına ve sağanak etkili oluyor

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Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı yaptığı Antalya'da yağış dün akşam saatlerinde başladı. Kent merkezinde gece saatlerinde etkisini artıran yağış, kuvvetli rüzgar ile birlikte etkisini gösterdi. Kuvvetli rüzgarda çöp konteynerleri devrilerek, bazı ağaçlar yerinden söküldü. Kaldırıma devrilen ağaçlar yayaların geçmesini güçleştirdi.

Sabaha karşı etkisini artıran şiddetli yağışta birçok noktada oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Dev dalgalar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni neredeyse yutarken, dalgalar falezleri de dövdü.

Bazı vatandaşlar varyant seyir taraşından dalgalar altında kalan Konyaaltı Sahili'ni görüntüledi.

Denizin rengi değişirken, tehlikeye rağmen bazı kişilerin dedektörle turistlerin düşürdüğü ziynet eşyalarını aradıkları görüldü. Bir kadın turistin ise sahile inip dalgalara yakın noktada yürüdüğü görüldü.

Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanağın gün boyu devam etmesi bekleniyor.

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