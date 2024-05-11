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Antalya'da şiddetli yağmur

Antalya'da kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

AA11 Mayıs 2024 Cumartesi 10:45 - Güncelleme:
Antalya'da şiddetli yağmur
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Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün "sarı kod" uyarısında bulunduğu kent merkezi ve bazı ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren aralıklarla sağanak etkili oldu.

Kuvvetli yağış nedeniyle kent merkezindeki bazı noktalarda su birikintileri meydana geldi.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, dükkanların altındaki saçaklara sığınarak korunmaya çalıştı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Antalya ve çevrelerinde beklenen sağanağın kenttin doğusunda yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

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