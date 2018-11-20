Antalya'da silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi

Olay, geçen 30 Ekim’de akşam saatlerinde Oba Mahallesi’nde düzenlenen bir düğünde meydana geldi. Düğünde Kalaşnikof marka (AK47) uzun namlulu otomatik silahla hava ateş açıldığının ihbarını alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında teknik ve fiziki takibi yapan ekipler, silahla hava ateş açan şüphelilerin Yusuf E. İbrahim C. Mustafa Kemal K. olduğunu tespit etti.

Tespit üzerine polis, savcılıktan alınan arama ve el koyma kararının ardından saat 06.30 sıralarında Yusuf E.’nin dedesine ait Gören Yaylası’ndaki eve baskın düzenledi.

Baskında şüpheli Yusuf E. yakalanırken, yapılan aramalarda Kalaşnikof marka uzun namlulu otomatik tüfek, 2 adet bu tüfeğe ait şarjör, 16 adet 7,62 mm çapında Kalaşnikof fişeği, 170 adet 7,92 mm çapında tüfek fişeği, 213 adet 9 mm çapında tabanca mermisi, 58 adet Kalaşnikof fişeği kovanı ele geçirildi. Diğer 2 şüphelide polis tarafından adreslerinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan İbrahim C. ve Mustafa Kemal K. savcılık talimatıyla serbest kalırken, Yusuf E. ise emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.