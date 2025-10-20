İSTANBUL 20°C / 11°C
Güncel

Antalya'da sokak ortasında kanlı çatışma: 2 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

20 Ekim 2025 Pazartesi 10:58
Antalya'da sokak ortasında kanlı çatışma: 2 ölü, 1 yaralı
Antalya'nın Serik ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Olay anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre; olay, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Belek Mahallesi 45. Sokak'taki bir gayrimenkul emlak ofisinde meydana geldi. İş yerine gelen Alper Al (22) ve Ahmet Koç (25) ile aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen kişiler arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada tabanca ve av tüfeğiyle karşılıklı açılan ateş sonucu Ahmet Koç iş yerinde, Alper Al ise olay yerinden kaçarken sokak üzerinde hayatını kaybetti. Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi ise yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Koç ve Al'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı kişi ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, Koç ve Al'ın otomobille olay yerine geldikleri, birinin elinde tüfek olduğu, ardından taraflar arasında karşılıklı ateş açıldığı ve kaçmaya çalışan kişinin vurularak yere yığıldığı anlar yer aldı.

