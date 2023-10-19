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Antalya'da suç örgütüne operasyon: 6 tutuklama

Antalya'nın Kepez ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, kurulan örgüte üye olmak' suçundan tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA19 Ekim 2023 Perşembe 16:13 - Güncelleme:
Antalya'da suç örgütüne operasyon: 6 tutuklama
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Valiliğin açıklamasına göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suç örgütüne yönelik çalışmalarda, örgütün uyuşturucu ticareti yaptığı, bu faaliyeti kapsamında "silahla yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "gasp", "araç kurşunlama" gibi 7 ayrı suç eylemini gerçekleştirdiği tespit edildi.

Belirlenen 14 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda aralarında örgütün elebaşının bulunduğu 7 şüpheli yakalandı. Bu adreslerde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ve uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, kurulan örgüte üye olmak" suçundan tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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