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Antalya'da şüpheli ölüm!

Antalya'da bir kişi sabah saatlerinde parkta oturduğu bankta ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA1 Temmuz 2025 Salı 10:51 - Güncelleme:
Antalya'da şüpheli ölüm!
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Antalya'da bir kişi park içerisinde oturduğu bankta ölü olarak bulundu.

Olay, saat 09.00 sıralarında Yenigün Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan Yenigün Parkı içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde park içerisindeki bankta bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine verilen adrese gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine bölgeye Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede şahsın Murat Serttaş (48) olduğunu belirledi.

Evsiz olduğu düşünülen Serttaş'ın cansız bedeni Savcılık ve ekiplerin incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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