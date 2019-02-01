Antalya'da taksi durakları göz göre göre keyfi tarifeler uyguluyor

18. Geleneksel Eğitim Sempozyumu Antalya'nın Belek ilçesindeki bir otelde düzenlendi. "Eğitim ve Etik" temasıyla düzenlenen programı medya, eğitim ve siyaset dünyasından çok sayıda isim ziyaret etti.

Ancak havalimanı ve otel arasındaki gidiş gelişlerde taksi duraklarındaki ücret tarifesi tabelaları ve taksicilerin ücret talepleri star.com.tr ekibinin dikkatinden kaçmadı.

TAKSİMETRE YOK, ÜCRET SABİT

Havalimanında inen ekibimiz, navigasyandan teyit ettiği 25 kilometre uzaklıktaki otele gitmek için, taksi durağına yöneldi. Türkçe konuştuğumuz durak görevlisi, taksiciyi çağırdı. Durağa yaklaşan şoförle görevli arasındaki kaş-göz işaretleri dikkatimizden kaçmadı. Turist olmadığımızı anlayan şoför yine de taksimetreyi açmadı.

Otele vardığımızda itirazlarımıza rağmen taksiciye 140 TL para ödedik. Taksici ise kendini savunmak için otelin hemen karşısındaki taksi durağının önünde bulunan tabelayı gösterdi.

GÖZ GÖRE GÖRE SOYGUN

Söz konusu otelin hemen karşısındaki tabelada ''Airport 40 £ 45 $'' yazıyordu. Yani 25 kilometrelik havalimanı yolu için talep edilen meblağ yaklaşık 240 TL... Bizi getiren taksici bu tebaladan yola çıkarak bizden az para aldığını, bu taksi durağından binmemiz halinde 45 dolar ödememiz gerektiğini belirtti.

''TURİSTLERLE PAZARLIK İÇİN...''

Konu hakkında bilgi almak için Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'nı aradık. Durumu izah ederek taksi fiyatlarının neden bu kadar yüksek olduğu konusunda bilgi talep ettik. Telefondaki görevli, taksimetre açılmaması halinde taksiyi şikayet edebileceğimizi söyledi.

Ancak keyfi tarifelerin tabelaları nasıl yansıdığını ısrarla sormamız üzerine ''O fiyat üzerinden turistlerle pazarlık yapıyorlar'' cevabını aldık.

UKOME: TABELALARI TOPLATIYORUZ, MALESEF KALANLAR VAR

Akabinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma ve Koordinasyon Merkezini arayarak taksicilerin fiyat tarifeleri ile ilgili bilgi istedik. UKOME'deki yetkilileri şehir içindeki tarifenin km başına 3,60 olduğunu ve gittiğimiz güzergah için ödememiz gereken meblağnın 85 TL olduğunu ifade etti. İlçelerde ise km fiyatının 6 TL olarak belirlendiğini ve 45 dolar yazan noktadan havalimanına 150 TL gibi bir meblağ ödememiz gerektiği belirtildi.

Yetkililer uçuk fiyatlı bu tabelalarla mücadele edildiğini, ancak bazı durakların her fırsatta tabelaları yeniden koyduğunu ifade etti.