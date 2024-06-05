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Antalya'da termometreler 40 dereceyi aştı

Antalya'da 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı, hayatı olumsuz etkiledi. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar sahillere akın etti.

AA5 Haziran 2024 Çarşamba 18:20 - Güncelleme:
Antalya'da termometreler 40 dereceyi aştı
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Hava sıcaklığının 44 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 25 derece ölçüldüğü kentte, sıcaktan bunalanlar Konyaaltı ve Lara sahillerine akın etti.

Vatandaşlar, denize girerek serinlemeye çalıştı. Ayrıca bazı vatandaşların şemsiye ile bazılarının da ağaç gölgelerinde sıcaktan korunmaya çalıştığı görüldü.

Yüksek sıcaklık nedeniyle kentin işlek cadde ve sokaklarında yoğunluk azaldı.

Öte yandan, Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının birkaç gün daha etkisini sürdüreceğini belirtti.

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