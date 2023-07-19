İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Temmuz 2023 Çarşamba / 2 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9012
  • EURO
    30,1722
  • ALTIN
    1709.8
  • BIST100
    6491.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Antalya'da toplu ulaşıma zam

Antalya'da ulaşım ücretine yüzde 56 zam yapılması kararı alındı. Böylece 9 TL 60 kuruş olan tam ücret 15 TL'ye, 4 TL olan öğrenci 6,5 TL'ye, 8 TL 40 kuruş olan indirimli ücret ise 14 TL'ye yükseldi.

IHA19 Temmuz 2023 Çarşamba 16:51 - Güncelleme:
Antalya'da toplu ulaşıma zam
ABONE OL

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı UKOME Şube Müdürlüğü sekreteryasının organizesinde Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (UKOME) Genel Kurulu bugün toplandı. Birçok kurum ve kuruluştan temsilcinin yer aldığı toplantıda ulaşım esnafının zam talebi görüşüldü. Alınan kararla birlikte toplu ulaşıma ortalama yüzde 56 oranında zam yapıldı.

Tam ücret 15 TL

Böylece 9 TL 60 kuruş olan tam ücret 15 TL, 8 TL 40 kuruş olan emekli ve öğretmen taşıma ücreti 14 TL, aktarma ücreti 5,5 TL oldu. 4 TL olan öğrenci ücretine ise 2,5 TL zam yapıldı. Taksimetre tariflerine ise zam uygulanmadı.

"17 TL OLMASINI İSTEDİK"

Yeni tarifenin yarın sabahtan itibaren tüm ilçeler ile birlikte uygulamaya konulacağı öğrenildi. Alınan kararı değerlendiren Antalya Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Yasin Arslan, "UKOME toplantısı bitti. Yarın sabah uygulanacak. Biz 17 TL talep ettik. Son zamlarla birlikte bizim de maliyetlerimiz çok arttı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'e teşekkür ederiz. Biz şartları sonuna kadar zorlayarak vatandaşımızı taşımaya devam edeceğiz. Onları mağdur etmeyeceğiz" dedi.

  • Antalya ulaşım ücreti
  • ulaşım ücreti artışı
  • Antalyada ulaşım zammı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.