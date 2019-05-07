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Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde minibüsün bariyerlere ve arıtma tesisine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Aydın Coşkuner'in kullandığı 07 JT 771 plakalı minibüs, Bekirler mevkisinde yol kenarındaki bariyerlere ve bir arıtma tesisine çarptı.

Kazada, minibüsteki Kadir Bekmez (39) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü Coşkuner 112 Acil Servis ekiplerince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bekmez'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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