Antalya'da trafik kazası: 1 ölü

DHA 19 Ekim 2020 Pazartesi 13:43 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 13:43

Kaza, öğle saatlerinde, Antalya- Burdur yolunun 22'nci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Burak Sırt'ın kullandığı 07 AJU 925 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yolun karşı şeridine devrildi. Sırt ise araçtan yola fırladı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Sırt'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazayı haber alarak, bölgeye gelen sürücünün babası Şaban ve annesi Emine Sırt ile yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Gencin cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Mehmet Burak Sırt'ın cenazesi, daha sonra aile tarafından alınarak, Döşemealtı'ndaki mezarlıkta toprağa verildi.