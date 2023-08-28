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  • Antalya'da trafik kazasında araç hurdaya döndü: 1 ölü 1 ağır yaralı
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Antalya'da trafik kazasında araç hurdaya döndü: 1 ölü 1 ağır yaralı

Antalya'nın Finike ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

IHA28 Ağustos 2023 Pazartesi 14:50 - Güncelleme:
Antalya'da trafik kazasında araç hurdaya döndü: 1 ölü 1 ağır yaralı
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Kaza, Finike-Elmalı karayolu Arif Mahallesi Aykırıçay mevkiinde meydana geldi. Finike'den, Elmalı'ya seyir halindeki 07 PY 754 plakalı aracın sürücüsü Yunus Akdeniz, Finike yönüne giden M.Ç idaresindeki 07 FL 482 plakalı kamyonla çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarla bölgeye jandarma ve sağlın ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede otomobil sürücüsü 30 yaşındaki Yunus Akdeniz'in hayatını kaybettiği belirlendi. M.Ç. ise ağır yaralı olarak Finike Devlet Hastanesine Kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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