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Antalya'da trafik kazasında yaralanan Menderes Türel, taburcu edildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin burnunun kırıldığı trafik kazasında yaralanan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, taburcu edildi.

AA10.02.2020  08:50 - Güncelleme: 10.02.2020  08:50

Kazada hafif yaralanan ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedaviye alınan Türel, taburcu edildikten sonra aynı hastanede yatan Özhaseki, eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve eşi Semiha Yılmaz'ı ziyaret etti. Türel, daha sonra eşi Ebru Türel ile hastaneden ayrıldı.

Burnundan operasyon geçiren Özhaseki'nin birkaç gün daha Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisinin süreceği, Yılmaz çiftinin de yarın taburcu edileceği bildirildi.

Özhaseki, Türel ve Yılmaz'ın içinde bulunduğu Ender Aysal'ın kullandığı araç, Serik Devlet Su İşleri mevkisinde aynı yönden gelen otomobil ile çarpışmış, refüje çıkarak ağaca çarpmıştı.

Kazada, Özhaseki, eşi neşe Özhaseki, Yılmaz ile eşi Semiha Yılmaz, Türel ve şoför Aysal yaralanmıştı. Serik Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından Akdeniz Üniversitesine sevk edilen yaralılardan Özhaseki'nin burnunda kırık olduğu ve cerrahi işlem uygulanacağı, diğerlerinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilmişti.

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