Antalya’da trafikte havadan ve karadan eş zamanlı kontrol

İl Jandarma Komutanlığı’ndan gelen yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timleri ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından Serik, Aksu ve Döşemealtı ilçelerinde 24 Ekim’de trafik güvenliğinin sağlanması eş zamanlı olarak havadan ve karadan trafik kontrolü yapıldı.

Yapılan kontrollerde trafik kuralını ihlal ettiği tespit edilen 45 sürücüye toplamda 38 bin 724 bin lira trafik idari para cezası uygulanırken, 8 araç ise trafikten men edildi.