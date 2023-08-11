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Güncel

Antalya'da uçakla gelen turist sayısı yüzde 21 arttı

2023 yılında turizme başarılı bir giriş yapan Antalya'da veriler yüzleri güldürmeye devam ediyor. Turizm verilerindeki artışın devam ettiği kentte 1 Ocak–10 Ağustos tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 2022 yılına göre yüzde 21 artış kaydederek 9 milyon 56 bin 921 oldu.

IHA11 Ağustos 2023 Cuma 11:42 - Güncelleme:
Antalya'da uçakla gelen turist sayısı yüzde 21 arttı
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Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya'da 2023 yılı turizm verilerindeki artış devam ediyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre turizmin Antalya'ya 2023 yılının 1 Ocak–10 Ağustos tarihleri arasında hava yoluyla gelen turist sayısı 9 milyon 56 bin 921 olarak gerçekleşti.

2022'NİN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 21 ARTIŞ KAYDEDİLDİ

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan kentte 2023 yılının turizm verileri, 2022 yılının 1 Ocak-10 Ağustos tarihlerine göre yüzde 21 artış kaydetti. Ağustos ayının ilk 10 gününe bakıldığında ise 2022 yılına göre yüzde 11 artış gerçekleşerek 872 bin 833 olarak gerçekleşti.

2019 GERİDE BIRAKILDI

Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da, turizmde rekorlar yılı olarak bilinen 2019 yılında 1 Ocak-10 Ağustos hava yoluyla 9 milyon 27 bin 348 turist gelirken, bu sayı 2023 yılının aynı döneminde 9 milyon 56 bin 921 olarak gerçekleşti. Bu sayı ile Antalya, turizmde rekorlar yılı diye tabir edilen 2019'u geride bıraktı.

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