Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu sattığı tespit edilen Mete K. (25) takibe alındı.

Şüphelinin Fığla Mahallesi'ndeki evinden çıkan Ahmet E'nin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan Mete K'nin üst aramasında da bir miktar esrar ve uyuşturucu hap bulundu.

Ahmet E, "Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan yapılan işlemin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen Mete K. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Akşener, grup toplantısında ´İYİ Parti´ yerine ´AK Parti´ dedi

Akşener, grup toplantısında ´İYİ Parti´ yerine ´AK Parti´ dedi

Dünyanın en garip yolcuları

Dünyanın en garip yolcuları

İstanbulluların beklediği açılışta geri sayım! Çoğu gitti azı kaldı

İstanbulluların beklediği açılışta geri sayım! Çoğu gitti azı kaldı

Yerli hava savunma sistemi Korkut-D'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Yerli hava savunma sistemi Korkut-D'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA