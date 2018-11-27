Antalya'da uyuşturucu operasyonu

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu sattığı tespit edilen Mete K. (25) takibe alındı.

Şüphelinin Fığla Mahallesi'ndeki evinden çıkan Ahmet E'nin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan Mete K'nin üst aramasında da bir miktar esrar ve uyuşturucu hap bulundu.

Ahmet E, "Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan yapılan işlemin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen Mete K. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.