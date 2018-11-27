Antalya'da uyuşturucu operasyonu
Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
- AA
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu sattığı tespit edilen Mete K. (25) takibe alındı.
Şüphelinin Fığla Mahallesi'ndeki evinden çıkan Ahmet E'nin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan Mete K'nin üst aramasında da bir miktar esrar ve uyuşturucu hap bulundu.
Ahmet E, "Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan yapılan işlemin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen Mete K. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.