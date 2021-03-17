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Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti 2 bin 500 polisin katılımıyla helikopter destekli operasyon düzenlendi.

DHA17 Mart 2021 Çarşamba 07:06 - Güncelleme: 17 Mart 2021 Çarşamba 07:06
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Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Polis, Muratpaşa, Kepez ve Aksu ilçelerinde belirlenen yaklaşık 200 adrese, şafak vakti 2 bin 500 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekât ekiplerinin de katıldığı operasyonda ve narkotik köpekleri kullanıldı. Operasyona, polis helikopteri de havadan destek verdi. Girilen adreslerde yapılan aramalar sonucu, satılmak üzere paketlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonucu aralarında kadınların da olduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan, bazı şüphelilerin olası polis baskınlarından haberdar olmak için evlerin ve bahçelerin çeşitli yerlerine güvenlik kameraları koyduğu ortaya çıktı.

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