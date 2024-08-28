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Antalya'da vatandaşlar sahillere akın etti

Antalya'da sıcak hava ve nemden bunalanlar, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

AA28 Ağustos 2024 Çarşamba 15:41 - Güncelleme:
Antalya'da vatandaşlar sahillere akın etti
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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, kent merkezinde bugün en yüksek sıcaklık 31 derece, nem oranı ise yüzde 68 olarak kaydedildi.

Sıcaktan bunalan kent sakinleri ile turistler, Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı.

Bazı vatandaşlar kayalıklardan denize atladı bazıları da gölgede denizi izlemeyi tercih etti.

Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Muratpaşa Belediyesinin mavi bayraklı falez plajlarında da yoğunluk gözlendi. Falezlerdeki Konserve Koyu, Mobil, Erenkuş ve İnciraltı plajlarından çok sayıda tatilci denize girdi.

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