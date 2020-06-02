İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7362
  • EURO
    7,5274
  • ALTIN
    377.703
  • BIST100
    107831
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Antalya'da vatandaşlar 'sosyal mesafe'ye uyarak denizin tadını çıkardı
Güncel

Antalya'da vatandaşlar 'sosyal mesafe'ye uyarak denizin tadını çıkardı

Antalya'nın dünyaca ünlü sahillerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamanın kaldırılması ile vatandaşlar güneşin ve denizin keyfini çıkardı.

AA02 Haziran 2020 Salı 16:42 - Güncelleme: 02 Haziran 2020 Salı 16:42
ABONE OL

Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile geçici olarak girişe kapatılan kent genelindeki sahil ve plajlarda, "kontrollü sosyal hayat" ve "yeni normal" olarak nitelenen döneme girilmesiyle yoğunluk başladı.

Konyaaltı ve Lara sahillerinde maske takan ve sosyal mesafe kuralına riayet eden vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren denize yakın parklarda oturdu. Kıyıda gezinti yapanların yanı sıra denize girenler oldu. Bazı vatandaşların güneşlenmeyi tercih ettiği bazılarını ise bisiklete bindiği görüldü. Amatör balıkçılar da deniz kıyılarındaki yerlerini aldı.

Sahilde yürüyüş yapanlardan Yaşar Karakoç, salgın nedeniyle uzun süredir dışarı çıkamadıklarını söyledi.

Deniz havasını çok özlediklerini belirten Karakoç, "Şimdi sahilde yürüyüş yapıyoruz. Şimdilik denize girmiyoruz ama yine de mutluyuz. Dünyanın sayılı sahillerinden Konyaaltı'nda yürüyüş yapmak bile bize yetiyor." dedi

Köpeğini gezdiren Görkem Erdem ise Antalya'nın deniz, güneş ve sahiliyle ünlü bir şehir olduğunu dile getirdi.

Erdem, kısıtlama sürecinde ayrı kaldıkları bu güzelliğe yeniden kavuştukları için mutlu olduklarını anlattı.

Hemzemin geçitte yük treni tırla çarpıştı, bir kişi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.