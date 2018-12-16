Antalya'da beraber eğlendikleri kişiyi öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan karı koca tutuklandı

Alınan bilgiye göre, kayıp olarak aranan İsa İley'i (30) öldürdükleri gerekçesiyle İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Denizli'de gözaltına alındıktan sonra Kumluca'ya getirilen zanlılar F.Ö. ve C.Ö, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkartıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İley'den haber alamayan ailesi kayıp başvurusunda bulunmuş, ihbar üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İley'in en son görüldüğü yer ve kişiler üzerine çalışma başlatmıştı. Çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, İley'in aracını Denizli'de terk edilmiş halde bulmuş ve araştırmalar kapsamında bir eğlence mekanında beraber çalışan şüpheli karı koca F.Ö. ve C.Ö. dün gözaltına alınmıştı.

İfadeler doğrultusunda çalışma yapan ekipler, Elmalı-Korkuteli arasındaki ormanlık alanda İley'in cesedine ulaşmıştı.