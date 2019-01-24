14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2633
  • 5,9604
  • 216.581
  • 101.774
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Antalya’daki hortum felaketinde ölenlerin sayısı 2’ye yükseldi

Kumluca ve Finike'deki hortumda hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi, kayıp bir kişi aranıyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde meydana gelen hortum nedeniyle yaralanan ve hayati tehlikesi bulunduğu bildirilen 40 yaşındaki ASAT görevlisi Bayram Demir, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Finike'de meydana gelen hortum sırasında Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Finike Hizmet Binası önünde bulunan Bayram Demir, hortumun çevreye savurduğu cisimlerin isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Kumluca'daki bir özel hastaneye kaldırılan Bayram Demir'in burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybettiği bildirildi.

Evli ve bir çocuk babası olan Demir'in, yarın Sahilkent Kum Camisi'nde Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

OLAY

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde meydana gelen hortum nedeniyle çok sayıda tarım arazisi, ev, işyeri ve araç zarar görmüş, 13 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 11 kişi de yaralanmıştı.

Yalvaç Ural: Amacımız yabancılaşmaya ´dur´ demek

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Türk halkından dayanışma bekliyoruz'

'Türk halkından dayanışma bekliyoruz'

Kaşıkçı soruşturması için Türkiye'ye geliyor

Kaşıkçı soruşturması için Türkiye'ye geliyor

Araç sahiplerini sevindiren haber

Araç sahiplerini sevindiren haber

4,4 milyar yıllık gizem çözüldü

4,4 milyar yıllık gizem çözüldü

Venezuela ABD'deki büyükelçiliğini kapatma kararı aldı

Venezuela ABD'deki büyükelçiliğini kapatma kararı aldı

Hollanda'dan AB'ye İtalya uyarısı: Harekete geçin

Hollanda'dan AB'ye İtalya uyarısı: Harekete geçin

ABD'den yeni Venezuela hamlesi

ABD'den yeni Venezuela hamlesi

'AB, Türkiye'ye göç sorunu için verdiği sözü tutmuyor'

'AB, Türkiye'ye göç sorunu için verdiği sözü tutmuyor'
 

POPÜLER HABERLER

Çin´den ´nükleer´ gözdağı

Çin´den ´nükleer´ gözdağı

Ev yapımı ölüm makineleri

Ev yapımı ölüm makineleri

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

John Wick 3'teki köpekli sahnelerin sırrı ortaya çıktı

John Wick 3'teki köpekli sahnelerin sırrı ortaya çıktı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA