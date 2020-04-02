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Antalya'daki koronavirüs vaka sayısı kaç? Antalya'da kaç kişi koronavirüs oldu?

Antalya koronavirüs vaka sayısı Antalyalılar tarafından yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs vakamalarının dağılımını açıklamıştı. Buna göre en çok vaka görülen il 8 bin 852 vaka ile İstanbul oldu. İstanbul'u İzmir 853, Ankara 712 , Konya 584, Kocaeli 410, Isparta 268, Sakarya 207, Adana 197, Bursa 135 ve 112 vaka sayısı ile Samsun takip etti. Peki Antalya'daki koronavirüs sayısı kaç? İşte detaylar...

02 Nisan 2020 Perşembe  17:05 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 17:05
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Antalya'da yaşayan ve yakınları Antalya'da yaşayan vatandaşlar koronavirüsün Antalya’da kaç kişiye bulaştığını merak ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün akşam yaptığı açıklamada 1 Nisan itibariyle Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 63 kişinin hayatını kaybettiğini, böylelikle koronavirüs nedeniyle toplam ölü sayısının 277’ye ulaştığını duyurdu. Peki Antalya'da kaç koronavirüs vakası var? Antalya'da koronavirüs olan kişi sayısı haberimizde.

Vatandaşlar Bakan Koca'nın açıklamaları sonrası yaşadığı illerdeki vaka sayılarını merak ediyor. Ülkemizde yaz turizminin önemli merkezlerinden sayılan Antalya'da görülen vaka sayısı da en çok aratılan konulardan oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı il il vaka sayılarına bakıldığında Antalya'da belirlenen corona virüs vaka sayısının 95 olduğu görülüyor.

Bakan Koca'nın basın toplantısında gösterdiği Türkiye koronavirüs haritasında Antalya’da koronavirüs vaka sayısı 95 olarak belirlendi.

Ayrıca Antalya'da da kısmı karantina var. Valilik, yabancı plakalı araçların şehire alınmaması yönünde talimat verdi.

Bakan Koca, yaptığı açıklamayla gün içerisinde yapılan 14 bin 396 testten 2 bin 148’inin de pozitif çıktığını duyurdu. Böylelikle 11 Mart itibariyle Türkiye’de Koronavirüs vaka sayısı 15 bin 679’a yükselmiş oldu.

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