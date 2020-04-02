Antalya'daki koronavirüs vaka sayısı kaç? Antalya'da kaç kişi koronavirüs oldu?

02 Nisan 2020 Perşembe 17:05 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 17:05

Antalya'da yaşayan ve yakınları Antalya'da yaşayan vatandaşlar koronavirüsün Antalya’da kaç kişiye bulaştığını merak ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün akşam yaptığı açıklamada 1 Nisan itibariyle Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 63 kişinin hayatını kaybettiğini, böylelikle koronavirüs nedeniyle toplam ölü sayısının 277’ye ulaştığını duyurdu. Peki Antalya'da kaç koronavirüs vakası var? Antalya'da koronavirüs olan kişi sayısı haberimizde.

Vatandaşlar Bakan Koca'nın açıklamaları sonrası yaşadığı illerdeki vaka sayılarını merak ediyor. Ülkemizde yaz turizminin önemli merkezlerinden sayılan Antalya'da görülen vaka sayısı da en çok aratılan konulardan oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı il il vaka sayılarına bakıldığında Antalya'da belirlenen corona virüs vaka sayısının 95 olduğu görülüyor.

Bakan Koca'nın basın toplantısında gösterdiği Türkiye koronavirüs haritasında Antalya’da koronavirüs vaka sayısı 95 olarak belirlendi.

Ayrıca Antalya'da da kısmı karantina var. Valilik, yabancı plakalı araçların şehire alınmaması yönünde talimat verdi.

Bakan Koca, yaptığı açıklamayla gün içerisinde yapılan 14 bin 396 testten 2 bin 148’inin de pozitif çıktığını duyurdu. Böylelikle 11 Mart itibariyle Türkiye’de Koronavirüs vaka sayısı 15 bin 679’a yükselmiş oldu.

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