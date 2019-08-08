Antalya'daki orman yangını kısmen kontrol altında

Taşağıl Mahallesi'nin Arapbeleni mevkisindeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere ilk müdahaleyi Manavgat ve Taşağıl Orman İşletme Müdürlüklerinin arozözleri ile çok sayıda orman işçisi yaptı.

Ekipler, yangının yakındaki yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba gösterdi.

Yangına Antalya ve çevre ilçelerden sevk edilen arazöz, itfaiye araçları ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediliyor. Bölgede yaşayanlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede etkili olan rüzgarın yangının kısa sürede büyümesine yol açtığını söyledi.

Yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için önlemlerini aldıklarını belirten Dikici, "30 hektar alanda etkili olan yangını kısmen kontrol altına aldık. 21 arazöz, 4 dozer, 4 su tankeri, 7 ilk müdahale aracı, 12 teknik eleman, 105 yangın söndürme işçisiyle yangına müdahale ediyoruz. Sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme helikopterleriyle havadan da müdahale etmeyi planlıyoruz." dedi.

Dikici, şu an için yangın bölgesinde boşaltılan ve hasar gören ev olmadığını sözlerine ekledi.

Yangına yakın bölgede zeytinliği ve evi bulunduğunu belirten Süleyman Kiraz ise sabaha karşı pet şişedeki suyla yangın söndürme çalışmasına destek verdi.

Kiraz, yangında 30 metrelik plastik hortumunun zarar gördüğünü ifade ederek "Geceden bu yana ateşin başındayız. Pet şişeyle müdahale çok önemli. Elimizden geleni yaptık. Düşen kıvılcımları pet şişedeki suyla söndürürseniz, yangının daha fazla büyümesinin önüne geçebilirsiniz. Alevler, evime 600 metre kalan kontrol altına alındı. Müdahale yapılmasaydı evlere sıçrayabilirdi." diye konuştu.