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Antalya'daki vahşi cinayetin şüphelileri adliyeye sevk edildi

Antalya’da evde birlikte yaşadığı arkadaşını önce bıçaklayıp sonra sürükleyerek kanala atmak üzereyken polis tarafından yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Olay anında evde olduğu belirlenen bir kadın da polis tarafınan gözaltına alındı. Zanlının ifadesinde,” Evin kira parası yüzünden tartışma çıktı, küfürleştik, sonrasını hatırlamıyorum, sarhoştuk.'dediği öğrenildi.

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Edinilen bilgiye göre olay, saat 04.30 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Mahallesi 6597 Sokak’taki bir gecekonduda meydana geldi.  Kağıt toplayıcılığı yapan S.E,(45)  A.G isimli kadın,(44) ve Sadık C,(59) dün akşam saatlerinde birlikte alkol almaya başladı. Saat 04.30 sıralarında S. E, ile Sadık C, arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı. Kavga sırasında S.E, saksı ve sandalyeyi Sadık C’nin başına vurarak yaraladı.  Ardından iddiaya göre S.E, Sadık C’yi 5 yerinde bıçaklayıp öldürdü. S.E, Sadık C’nin cesedini 200 metre uzaklıktaki su kanalına sürükleyerek götürmeye başladı. Olayı gören bir mahalle sakini durumu polise bildirdi.  S. E cesedi suya atmak isterken, polis ekipleri tarafından yakalandı. S.E, ile evdeki A.G, gözaltına alındı. Öte yandan cesedin kanlarının evden, sürüklendiği kanal boyunca sokağa aktığı görüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde ifade işlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.
 
S.E, ifadesinde, “Evin kira parası yüzünden tartışma çıktı, küfürleştik, sonrasını  hatırlamıyorum, sarhoştuk.” dediği öğrenildi.  Öte yandan  şüphelilerin mahalleye iki ay önce taşındığı ve sık sık kavga ettikleri belirtildi.
 

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