Antalya'daki yangın kontrol altına alındı

Uluç Mahallesi'nde Hayat Park'taki ormanlık alanın içindeki bir restoranın baca kısmında yangın çıktı.

Alevlerin büyümesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, helikopter ve arazözlerin de yardımıyla kontrol altına alındı.

Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.



Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, yangın alanında incelemelerde bulunarak, yetkilerden bilgi aldı.

Kotan, gazetecilere yaptığı açıklamada, restoranın baca kısmında yangının başladığını söyledi.

Restoran çalışanlarının yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştığını anlatan Kotan, "Yangın sönmeyince ekiplere haber verdiler. Orman Bölge, TOMA, itfaiye ve AFAD ekiplerimizin yardımıyla havadan ve karadan yangına müdahale edildi. Yangın sönmüş durumda, soğutma çalışmaları yapılıyor, çok geçmiş olsun." dedi.

Kotan, yangının ormanlık alanda meydana geldiğini vurgulayarak, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangının ağaçlara sıçramadan söndürüldüğünü kaydetti.