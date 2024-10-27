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  • Antalya'daki zincirleme kaza 5 aylık bebeği hayattan kopardı! Annenin feryadı yürekleri dağladı
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Antalya'daki zincirleme kaza 5 aylık bebeği hayattan kopardı! Annenin feryadı yürekleri dağladı

Manavgat ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı, 5 aylık Can Katmer isimli bebek ise yaşamını kaybetti. Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde annenin feryatları yürekleri dağladı.

IHA27 Ekim 2024 Pazar 15:27 - Güncelleme:
Antalya'daki zincirleme kaza 5 aylık bebeği hayattan kopardı! Annenin feryadı yürekleri dağladı
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Kaza, dün Alanya- Manavgat Doğançam Mahallesi Tekandız Mevkii D-400 Karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İbrahim Keskin'in kullandığı 07 LL 639 plakalı otomobil ile Neslihan Katmer'in kullandığı 07 BFV 597 plakalı otomobil ve Ömer Abdulbaki Kalkan'ın kullandığı 07 AYF 807 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Araçlardan Neslihan Katmer'in kullandığı 07 BFV 597 plakalı otomobil çarpmanın şiddetiyle takla atarak yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun yanında bulunan şarampole düştü.

Kazanın ardından ortalık savaş alanına dönerken, olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, Bölge Trafik Amirliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı Kurtarma ekibi sevk edildi.

Kazada Hatice Kalkan, Neslihan Katmer, Elif Özacar, Ecrin Özacar, Zeynep Katmer ve Leyla Korkmaz yaralanırken, 5 aylık Can Katmer adlı bebek yaşamını yitirdi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından inceleme yapıldı.

"BEN ÖLEYİM, O YAŞASIN"

Kazanın ardından ilk olarak bebek araçtan çıkarılarak ambulansa alınırken, annesi ambulans içerisinde "Beni bırakın. Ben öleyim, çocuğum yaşasın" diye feryat etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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